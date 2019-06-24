В МВД Казахстана заявили, что на складах боеприпасов в Арыси продолжается пожар

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Пожар продолжается на складах боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщил председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер на брифинге в понедельник.

"Пожар до сих пор продолжается. На складах происходят отдельные взрывы и детонация боеприпасов. Сил и средств достаточно на сегодня - сразу же после происшествия были стянуты сюда пожарно-спасательные подразделения департаментов Туркестанской области и города Шымкента. В целом, по линии ЧС - это 51 единица техники и 357 человек личного состава", - рассказал Беккер.

Он отметил, что ситуация в Арыси довольно сложная. "В окрестностях и на территории города имеются снаряды, в том числе и не разорвавшиеся. Мы наблюдали, что высоковольтные линии электропередач повреждены: оборваны провода, завалены опоры. Хочу обратиться к жителям города [с призывом] воздержаться от посещения своих жилых домов, чтобы это не привело к более трагическим последствиям", - пояснил председатель Комитета по ЧС.

Как уточнил на этом же брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев, "взрывы могут продолжаться несколько дней", в связи с чем в городе еще некоторое время будет сохраняться опасная обстановка.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, более 30 госпитализированы. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.