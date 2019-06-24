В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке теракта против посольства США

БРЮССЕЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Подозреваемый в подготовке теракта против посольства США в Брюсселе задержан в центре бельгийской столицы. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTBF со ссылкой на федеральную прокуратуру.

По его информации, подозреваемый, личность которого не раскрывается (известны лишь инициалы - M.G.), был задержан в центре Брюсселя силами федеральной полиции в субботу. По данным телеканала, он задержан в результате длительного наблюдения в рамках антитеррористического расследования. Никакие подробности его замысла не раскрываются. В понедельник ему были официально представлены обвинения в террористическом заговоре, которые задержанный отрицает.

Телеканал отмечает, что подозреваемый является гражданином Бельгии, не уточняя, является ли он коренным бельгийцем или выходцем из мигрантской среды.

Посольство США занимает большой квартал в центре Брюсселе рядом с комплексом правительственных зданий. Как и во многих странах мира, посольство представляет из себя настоящую крепость с двойным ограждением: высокой стальной решеткой и бетонными блоками, огораживающими комплекс посольства по периметру, чтобы не допустить приближения к забору посольства машин. У американской дипмиссии круглосуточно дежурят усиленные наряды бельгийской полиции.