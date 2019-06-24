Энергоснабжение около 70 тыс. жителей Симферополя восстановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение порядка 70 тыс. жителей Симферополя, прерванное днем из-за аварии, восстановлено, сообщается в понедельник на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Ранее госпредприятие "Крымэнерго" на своей странице в Facebook сообщало, что сильный ветер стал причиной аварийного отключения электроэнергии в Симферополе, без света оставались 69 тыс. 775 человек. МЧС республики в свою очередь сообщало, что без электроэнергии находились 98268 человек.

"В 16:07 введена в работу ВЛ 110 кВ Симферопольская ТЭЦ - Северная с отпайкой на ПС "Завокзальная" после снятия с ВЛ упавшего провода. В 16:30 всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Мощность отключенных потребителей составила 30 МВт.

24 июня в регионе было объявлено штормовое предупреждение.