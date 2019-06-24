Полиция задержала двух сбежавших из волгоградской колонии осужденных

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Волгоградские полицейские и сотрудники ФСИН задержали в понедельник двух сбежавших в воскресенье из колонии-поселения на севере города осужденных. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"23 июня поступило сообщение о том, что в 06:00 при проведении утренней проверки на участке колонии-поселения в Тракторозаводском районе обнаружено отсутствие двоих осужденных. Один из осужденных отбывал наказание за кражу и разбой, второй - за кражу и ДТП. Полицейские совместно с коллегами из регионального ФСИН задержали обоих осужденных на территории Красноармейского района, они доставлены в колонию", - сказано в сообщении ведомства.

Участок колонии-поселения, откуда сбежали осужденные, находится в самом северном районе Волгограда, а задержаны они были в самом южном районе города-миллионника, растянувшегося вдоль правого берега Волги почти на 100 км.