В Ростовской области загорелся автобус, в котором ехали 70 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июня. /ТАСС/. Моторный отсек автобуса, в котором находились 70 возвращавшихся из села Кабардинка детей, загорелся в понедельник на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

"Ростовская область, Аксайский район, [на] трассе М-4 "Дон" произошло возгорание моторного отсека автобуса. Возгорание в 16:24 мск ликвидировано на площади 4 кв. м. В автобусе находилось 75 человек, из них 70 детей, два водителя и три сопровождающих", - говорится в сообщении. Пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, дети возвращались домой в Красносулинский район Ростовской области из поселка Кабардинка на Кубани. "Сейчас ждут автобус из Каменска для дальнейшей перевозки пассажиров", - уточнили в МЧС.