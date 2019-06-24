Из уругвайской тюрьмы сбежал один из боссов итальянской мафии

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 июня. /ТАСС/. Итальянский мафиози Рокко Морабито, один из боссов калабрийской мафии "Ндрангета", сбежал из уругвайской тюрьмы. Об этом сообщило в понедельник МВД южноамериканской республики.

Вместе с Морабито из тюрьмы сбежали еще трое преступников. По данным министерства, они смогли покинуть пенитенциарное учреждение через крышу, с которой они затем пробрались в квартиру в соседнем здании.

Хозяйка квартиры находилась в этот момент дома. Преступники украли у нее деньги, но не нанесли вреда. Полиция Уругвая ведет поиск злоумышленников, которые также объявлены в международный розыск.

Как отметили в МВД, Морабито в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по запросу властей европейской страны. Его обвиняют в торговле наркотиками.

Морабито был задержан в Уругвае в сентябре 2017 года. На родине он входил в список самых разыскиваемых преступников.