В небе над Германией столкнулись два истребителя

БЕРЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Два истребителя Eurofighter Typhoon столкнулись в понедельник в районе озера Мюриц на севере Германии. Оба пилота смогли катапультироваться, однако живым найден лишь один. На месте крушения одного из летательных средств найдены останки. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в полиции города Нойбранденбург.

Причины произошедшего пока не известны. В ВВС ФРГ отметили, что истребители были приписаны к авиационному полку, расквартированному в городе Лаге. Eurofighter выполняли учебный полет. Ударных средств на борту не находилось. Глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен выехала на место катастрофы.

Оба летательных средства при крушении не задели ни объекты гражданской инфраструктуры, ни частной собственности: один упал в лес, второй - в поле. Возник лесной пожар, однако его удалось быстро локализовать и потушить, сообщили в полиции. По предварительным данным, от падения обломков никто не пострадал.

"Рекомендуем жителям региона держаться на расстоянии от радиуса крушения. Во-первых, это поможет спасателям, полиции и пожарным работать более оперативно, во-вторых, будет полностью исключена угроза для гражданского населения", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

До сегодняшнего дня ВВС ФРГ располагали 138 Eurofighter. Состояние материально-технической базы вооруженных сил ФРГ, в том числе истребителей, регулярно становится объектом критики со стороны немецкого общества, экспертов и оппозиционных политиков.