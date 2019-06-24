В Белом доме объявили тревогу из-за обнаружения подозрительного предмета

ТАСС, 24 июня. Тревога объявлена в Белом доме в понедельник после обнаружения подозрительного предмета на Пенсильвания-авеню, рядом с резиденцией президента США. Об этом сообщила секретная служба, охраняющая американского президента, в Twitter.

Передвижение пешеходов перекрыто на этом проспекте в районе Белого дома, в также в близлежащем парке Лафайет-сквер.

По информации газеты The Hill, в момент объявления тревоги президент США Дональд Трамп находился в Белом доме и принимал делегацию ученых.

19 июня в Белом доме также объявляли тревогу поле того, как неизвестный мужчина бросил рюкзак и попытался запрыгнуть на парковку для велосипедов рядом с резиденцией президента США. Нарушитель порядка был задержан.