Экс-глава МЧС по Тульской области получил четыре года колонии за превышение полномочий

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. Тульский гарнизонный военный суд в понедельник признал виновным в превышении должностных полномочий бывшего начальника Главного управления МЧС по Тульской области Ришата Нуртдинова и приговорил его к четырем годам заключения. Также он лишен звания генерала, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления судебного департамента.

"Сегодня в Тульском гарнизонном военном суде состоялось оглашение приговора бывшему начальнику ГУ МЧС Ришату Нуртдинову. Он признан виновным по ст. 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства с причинением тяжких последствий") и приговорен к четырем годам заключения в колонии общего режима. Также Нуртдинова лишили звания генерала", - сказали в пресс-службе.

Бывший начальник регионального управления МЧС обвинялся в нарушениях, связанных с закупками и установками камер видеонаблюдения в школах, на городских улицах и объектах ЖКХ в 2011-2012 годах. Следователи установили, что в документации не были прописаны жесткие требования к программному обеспечению и самой технике из-за чего система давала сбои.

Общая сумма ущерба по первоначальным оценкам превышала 68,4 млн рублей, но в процессе судебного разбирательства была снижена до 20 млн рублей. "Их Нуртдинов обязан компенсировать по решению суда", - сказали в пресс-службе.