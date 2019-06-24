{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв в воинской части в Казахстане

Токаев пообещал восстановить город Арысь после взрывов боеприпасов

По словам президента Казахстана, правительство страны выделит средства на ремонт

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник вечером посетил Туркестанскую область республики, где встретился с эвакуированными жителями города Арысь и пообещал восстановить населенный пункт, пострадавший от взрывов боеприпасов. Видеозапись встречи Токаева с местными жителями опубликовал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Курмангали.

На эту тему
ЧП на военном складе в Казахстане. Главное

"Город восстановим. Все будет нормально, потерпите. Это ЧП, катастрофа. Правительство даст деньги, поможем, не волнуйтесь. Ремонт сделаем. Я специально приехал", - сказал Токаев.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, 34 госпитализированы. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты.

Население города составляет порядка 45 тыс. человек.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыВзрыв в воинской части в Казахстане
Девять человек пострадали в ДТП под Челябинском
В числе пострадавших двое подростков
Читать полностью