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Девять человек пострадали в ДТП под Челябинском

В числе пострадавших двое подростков

ТАСС, 24 июня. Девять человек, в том числе двое подростков, пострадали в результате автомобильной аварии в городе Симе Челябинской области. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка местной полиции.

"Происшествие случилось в городе Симе Ашинского района Челябинской области. Произошло боковое столкновение автомобилей ВАЗ и Skoda. По предварительным данным, в результате пострадали девять человек, из них двое подростков", - сказали в полиции.

На месте работают сотрудники ДПС, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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РоссияЧелябинская область
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