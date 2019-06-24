Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус наехал на препятствие в Сочи. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Восемь пострадавших [в результате ДТП в Сочи], среди них двое детей. Автобус наехал на бетонное ограждение", - сказали в ведомстве

Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения были доставлены четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, авария с участием рейсового автобуса произошла около 20:30 мск.