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Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи

В числе пострадавших есть двое детей

КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Рейсовый автобус наехал на препятствие в Сочи. В результате ДТП пострадали восемь человек, среди них есть дети, сообщили ТАСС в понедельник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Восемь пострадавших [в результате ДТП в Сочи], среди них двое детей. Автобус наехал на бетонное ограждение", - сказали в ведомстве

Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения были доставлены четыре человека, включая двоих несовершеннолетних, авария с участием рейсового автобуса произошла около 20:30 мск.

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РоссияКраснодарский край
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