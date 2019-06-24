Более 10 домов подтопило в результате ливней в кубанском Апшеронске

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Около 15 домов оказались подтоплены в результате сильного ливня, обрушившегося на город Апшеронск в Краснодарском крае, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник.

"В 22:10 24 июня поступила информация о том, что в городе Апшеронск выпали осадки в виде сильного дождя, вследствие чего не справилась система ливневых стоков и произошло подтопление территорий. По состоянию на 22:30 по результатам обследования установлено, что было подтоплено 17 придворовых территорий, в 15 домовладений зашла вода", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что, по данным местных властей, "вода на данный момент сошла".

24 июня утром в Сочи (Краснодарский край) сошел мощный сель, была подтоплена трасса, ведущая к курорту "Роза хутор", повреждена канализационная насосная станция, которая обслуживает развлекательные и туробъекты в Олимпийской деревне. Подтопленная дорога в районе поселка Эсто-Садок в Сочи ведет непосредственно к горнолыжным курортам, но тот участок, на котором произошел сход селя, расположен таким образом, что не создает препятствий для туристов, чтобы попасть в Красную Поляну и сам Эсто-Садок. Движение сейчас частично восстановлено.