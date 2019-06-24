В Санкт-Петербурге произошел пожар на стройке площадью 600 кв. метров

ТАСС, 25 июня. Пожарно-спасательные подразделения тушат возгорание площадью 600 кв. м в одноэтажном строящемся здании в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте МЧС России по Санкт-Петербургу.

"В 01:40 25 июня 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, Колпинский район, дорога на Металлострой, дом 5, литер "У" произошел пожар в одноэтажном, строящемся сооружении ангарного типа. Происходит горение сгораемых материалов на площади 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о пострадавших пока не поступали. В 02:06 мск пожар удалось локализовать, сбить открытое горение. Всего к тушению пожара привлечено 30 человек и шесть единиц техники.