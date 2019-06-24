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Рейс из Якутии в Южно-Сахалинск задержали на 10 часов из-за тумана

Точное число пассажиров этого рейса пока не известно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Самолет, следующий по маршруту Якутия - Хабаровск - Южно-Сахалинск, во вторник прибудет на Сахалин с 10-часовым опозданием из-за непогоды. Об этом сообщил ТАСС представитель островного аэропорта.

"Рейс задержан до 20:30 по местному времени (00:30 мск), по расписанию должен был приземлиться сейчас в 10:40 (02:40 мск)", - сообщил собеседник агентства. Информация о пассажирах и их количестве пока не сообщается.

В этот же день из-за тумана на остров с опозданием на час прибыл самолет из Новосибирска.

Сейчас на Сахалине пасмурная, местами дождливая погода. Температура воздуха в Южно-Сахалинске плюс 12 градусов, ветер со скоростью до 4 м/с.

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РоссияЯкутияСахалинская область
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