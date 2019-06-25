Пожарные ликвидировали возгорание на стройке в Санкт-Петербурге

ТАСС, 25 июня. Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном строящемся здании в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар произошел ночью 25 июня в Колпинском районе по адресу: дорога на Металлострой, дом 5, литер "У". Огонь охватил 600 кв. м одноэтажного сооружения ангарного типа, но информации о пострадавших не поступало. На тушение пожара потребовалось более полутора часов.

"В 02:06 локализация, ликвидация открытого горения. В 03:20 пожар ликвидирован", - говорится в опубликованном сообщении.

Всего к тушению пожара было привлечено 30 человек и шесть единиц техники.