Все детские сады города Оха на Сахалине закрыли из-за вируса гепатита А в воде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в городе Оха на Сахалине решила закрыть все дошкольные учреждения до устранения вируса гепатита А в водопроводной воде. Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель администрации Охинского района.

24 июня пробы водопроводной воды, взятые в Охе, показали наличие гепатита А. Из-за инфекции в больницу попала семья из трех человек. В связи с этим в городе началась массовая вакцинация. С утра 25 июня проводится дезинфекция водопровода с помощью хлора, в связи с этим жителям города пока нельзя употреблять воду для питься даже после кипячения.

"Сегодня ночью реагент хлора полностью заполнил водопроводную распределительную сеть. Все детские сады и пришкольные лагеря не работают сегодня и завтра тоже", - сообщил собеседник агентства.

В правительстве Сахалинской области рассказали, что дезинфекция завершится 26 июня в 03:00 по местному времени (вторник 19:00 мск), однако до момента устранения запаха хлора пользоваться водой можно будет только для технических нужд. Сейчас для жителей организован подвоз чистой воды в цистернах. Отдельная машина доставляет воду в роддом и другие социальные учреждения. Все санитарные службы переведены в режим повышенной готовности, управляющим компаниям дано распоряжение провести дополнительную санитарную очистку подъездов и подвалов.

Гепатит А - это болезнь печени, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус передается при употреблении в пищу загрязненных продуктов или воды. Его инкубационный период составляет 28 дней.

Оха - самый северный город на Сахалине. В нем проживают более 20 тыс. человек.