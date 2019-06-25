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Взрыв в воинской части в Казахстане
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Число погибших при взрывах боеприпасов в Арыси возросло до двух

В понедельник на одном из складов ВС Казахстана близ города Арысь произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате взрывов боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана возросло до двух. Об этом во вторник сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

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"К сожалению, есть погибшие - один гражданский, один военнослужащий. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - сказа Мамин, говоря о пострадавших в Арыси.

Он отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Жители города Арысь эвакуированы в безопасные зоны", - добавил глава правительства.

Как сообщил министр здравоохранения страны Елжан Биртанов, 15 человек находятся в реанимации. 

"Всего обратилось за помощью 165 человек. Из них 76 - амбулаторно, 89 госпитализированы. 15 человек находятся в реанимации в Шымкенте и в районных больницах", - рассказал он.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тысяч человек.

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КазахстанВзрыв в воинской части в Казахстане
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