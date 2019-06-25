Мотоцикл и машина скорой помощи столкнулись в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июня. /ТАСС/. Столкновение мотоцикла и автомобиля скорой помощи, везущего в больницу упавшую с высоты пациентку, произошло в Благовещенске, сообщается во вторник на сайте управления МВД России по Амурской области.

"Вечером 24 июня в полицию города Благовещенск поступило сообщение о падении с высоты женщины 1937 года рождения. Во время доставления пострадавшей в лечебное учреждение произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке улиц Бориса Хмельницкого и Зейской произошло столкновение автомобиля скорой помощи и мотоцикла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате аварии травмированы работник скорой помощи и водитель двухколесного транспортного средства. "Позже зафиксирована смерть гражданки, доставляемой в лечебное учреждение. Предварительно установлено, что причина ее смерти не связана с дорожно-транспортным происшествием", - отмечается в сообщении.

После падения женщины с высоты сотрудники МО МВД России "Благовещенский" проводят проверку. Также выясняются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.