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Пять человек пострадали в результате столкновения трех машин в Якутии

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 25 июня. Два легковых автомобиля и микрогрузовик столкнулись утром во вторник в 6 км от города Алдан на востоке Якутии. В результате ДТП различные травмы получили пять человек, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"В результате столкновения различные травмы получили пять человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Детей среди них нет", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщается, водитель автомобиля Toyota Passo вышел на обгон и совершил лобовое столкновение с микрогрузовиком. Следовавшая за легковушкой другая автомашина - Toyota Carina - не успела остановиться, также въехала в микрогрузовик.

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