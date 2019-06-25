Двоих жителей Забайкалья осудили за контрабанду золота

ЧИТА, 25 июня. /ТАСС/. Суд приговорил двоих жителей Забайкалья к лишению свободы за контрабанду более 1,7 кг золота. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Управления ФСБ по Забайкальскому краю.

"Жители города Нерчинска Виктория Урываева и Михаил Кириллов были задержаны в сентябре 2018 года при переходе государственной границы России на таможенном посту автомобильного пункта пропуска "Забайкальск". У них было изъято несколько слитков золота общим весом более 1,7 кг. Забайкальский районный суд признал их виновными в контрабанде и приговорил Урываеву к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Кириллова - к трем с половиной годам лишения свободы условно и штрафу в размере 250 тыс. рублей", - сказали в ведомстве.

Рыночная стоимость драгоценного металла, по данным пресс-службы, составила свыше 4,3 млн рублей.

Уголовные дела в отношении фигурантов возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда").

Всего с начала 2019 года органы безопасности на территории Забайкальского края изъяли из незаконного оборота более 12 кг драгоценных металлов стоимостью свыше 33 млн рублей.