Полицейские изъяли контрафактную одежду в Королеве на 2,6 млн рублей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские в ходе специальных мероприятий в Королеве изъяли одежду и обувь известных производителей с признаками подделки на более чем 2,6 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Королеве в ходе оперативно-профилактических мероприятий проверена деятельность торговой точки, расположенной на ул. Пионерская. В результате полицейскими установлена 43-летняя жительница Химок - индивидуальный предприниматель, - которая осуществляла реализацию мужской и женской одежды, а также спортивной обуви известных производителей с признаками подделки", - сказала она.

По словам Петровой, контрафакт изъят. "Ущерб компаниям-правообладателям составил более 2,6 млн рублей", - добавила она.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"), наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.