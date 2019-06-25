Более 20 тыс. потребителей Бурятии и Забайкалья остались без электроэнергии

ИРКУТСК, 25 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. бытовых и промышленных потребителей остались во вторник без электроэнергии в Бурятии и Забайкальском крае из-за отключений на линиях электропередачи на севере Иркутской области, говорится в справке Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения оставалась часть бытовых и промышленных потребителей, суммарная численность населения уточняется, из них потребители ПАО "Бурятэнерго" - 16 800 человек и потребители ПАО "Читаэнерго" - 3 500 человек", - говорится в справке.

Отключения произошли 05:35 мск на линиях электропередачи на севере Иркутской области. Уточняется, что в 06:00 мск напряжение подано всем потребителям "Читаэнерго", в 06:20 мск всем потребителям "Бурятэнерго". Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Температура наружного воздуха составляет 14 градусов.

В пресс-службе Иркутской электросетевой компании, которая эксплуатирует отключившиеся линии, ТАСС сообщили, что причина аварий выясняется, подробная информация будет предоставлена позже.