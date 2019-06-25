{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 10 кг героина изъяли у преступной группы в Самарской области

Полиция устанавливает причастных к поставке наркотиков

САМАРА, 25 июня. /ТАСС/. Канал поставок наркотиков, организованный преступной группой, пресекли в Самарской области, изъято более 10 кг героина. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник Управлением ФСБ России по Самарской области.

Сотрудники ФСБ задержали главаря преступной группы, а также двух активных участников. Все они являются гражданами России.

"Из незаконного оборота изъят героин массой свыше 10 кг", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причастные к поставке наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Теги
РоссияСамарская область
Взрывы в воинской части в Казахстане
В Арыси прекратились взрывы боеприпасов на складах
В МВД Казахстана также сообщили, что ликвидировано 45 пожаров
Читать полностью