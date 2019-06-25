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Против пассажиров, устроивших дебош на авиарейсе Ростов-на-Дону - Москва, возбудили дело

По информации пресс-службы авиакомпании "Азимут", 22 июня два пассажира, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, не реагировали на замечания и проявляли агрессию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух пассажиров, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили дебош на борту авиарейса Ростов-на-Дону - Москва. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 июня. По данным пресс-службы авиакомпании "Азимут", два агрессивных пассажира рейса, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию. В целях безопасности пассажиры были сняты с борта.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Северо-Кавказскому федеральному округу, оба пассажира оказались жителями Москвы.

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