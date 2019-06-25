В Башкирии от удара молнии погибла женщина

УФА, 25 июня. /ТАСС/. Женщина погибла от удара молнии во время шторма в Миякинском районе Башкирии. Из-за непогоды нарушено электроснабжение в одном из населенных пунктов, повреждены несколько зданий. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ГУ МЧС по республике.

В понедельник вечером в регионе наблюдался дождь и сильный ветер, порывы которого достигали 21 м/с. Жители были предупреждены о шторме. Предупреждение продолжает действовать и во вторник - местами по республике ожидаются ливни, грозы, град, температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла.

"В Миякинском районе в результате удара молнии во дворе жилого дома в селе Анясево погибла женщина 1967 года рождения. Из-за сильных порывов ветра в том же районе частично сорвало кровли школ в селе Качеганово, селе Ерлыково, повреждены кровли магазина в Родниковке и кровли частных и нежилых домов в Сатаево и Никольске", - рассказали в пресс-службе.

Из-за ветра до 21 м/с повреждены кровли трех жилых домов в селе Месели Аургазинского района республики на общей площади 110 кв. м. В населенном пункте идет восстановление электроснабжения, приостановленного из-за повреждения линий электропередачи. При грозе в Стерлибашевском районе сорвало кровли трех частных жилых домов.

На вторник запланирована очистка улиц и дворов от поваленных деревьев, оказание помощи местным жителям, добавили в ведомстве.