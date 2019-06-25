Под Саратовом из банка украли 2 млн рублей

САРАТОВ, 25 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после ограбления банка в городе Энгельсе Саратовской области. Чтобы добраться до денег, злоумышленники проломили стену здания, украдено около 2 млн рублей, сообщило во вторник журналистам ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Установлено, что неизвестные проникли в банк, совершив пролом в стене в расположенной по соседству мастерской по ремонту сотовых телефонов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным полиции, злоумышленники похитили из банка около 2 млн рублей и скрылись, их личности устанавливаются.