Севшее на мель у берегов Кубани судно отбуксировали на стоянку

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Судно с углем сняли с мели в Азовском море и направили на якорную стоянку, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"Все нормально, сняли его с мели. Подошел буксир, снял с мели в течение часа. Судно отправили на якорную стоянку, там его судовладелец осмотрит. Если все нормально, [судно] двинется дальше", - сказал собеседник агентства.

В понедельник перевозившее уголь судно село на мель в Азовском море около берегов Краснодарского края, экипаж не пострадал. Угрозы окружающей среде и экологии нет. Судно работает под флагом России.