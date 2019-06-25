В Москве задержали подозреваемого в отравлении и ограблении людей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские подтвердили задержание мужчины, подозреваемого в отравлении и последующем ограблении людей в центре Москвы. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, он подозревается в нескольких эпизодах хищения имущества.

"В Москве задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сказала она.

Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержанный угощал людей напитком неизвестного состава, после чего они теряли сознание. По данным источника, установлено три эпизода хищения, в настоящее время задержанный проверяется на причастность к другим ограблениям.

По его словам, одной из пострадавших оказалась фотограф издания The Village Людмила Чижова, сейчас она находится в больнице.

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