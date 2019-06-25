Вандалы осквернили еврейское кладбище Таллина

ТАЛЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Еврейское кладбище Рахумяэ в Таллине было осквернено впервые за его 110-летнюю историю. Об этом сообщил во вторник портал ERR со ссылкой на Еврейскую общину Эстонии.

Согласно сообщению, в ночь на 23 июня на еврейском кладбище Рахумяэ было обнаружено пять перевернутых надгробий. Позднее, днем 23 июня на камнях возле остановки общественного транспорта "Лилле" была обнаружена нарисованная краской большая свастика. Информация была передана в полицию, которая начала расследование.

"Подобные акты вандализма и изображение свастики в общественных местах являются для нас прямой отсылкой к тем трагическим историческим событиям, которые, мы надеемся, никогда не повторятся, - говорится в заявлении общины. - Ни у нас в Эстонии, ни в любой другой стране".

Председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якосбсон обратила внимание на то, что в этом году Таллинскому еврейскому кладбищу исполняется 110 лет, и нынешний случай вандализма стал в его истории первым - кладбище не оскверняли даже во времена нацистской оккупации.

"Мы чтим память об ушедших и хотели бы, чтобы общество проявляло доброту и взаимное уважение к памяти народа, который потерял на этой земле своих предков, - заявила она. - Я очень надеюсь, что правоохранительные органы смогут быстро разобраться в этой ситуации".