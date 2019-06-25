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Посетителей ТЦ Columbus в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

Ожидается прибытие кинологов с собаками

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Представители экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в торговом центре Columbus на Кировоградской улице в Москве, из здания произведена эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах во вторник.

"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании по адресу: Кировоградская улица, 13А, где расположен ТЦ Columbus. Здание торгового центра оцепили полицейские, ожидается прибытие кинологов с собаками. В целях обеспечения безопасности из здания ТЦ были эвакуированы посетители и персонал", - сказал собеседник агентства.

С начала 2019 года неизвестные регулярно сообщают о минировании объектов инфраструктуры в Москве, Подмосковье и других городах. По всем подобным сообщениям была проведена проверка. Нигде опасных для жизни человека предметов не нашли.

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