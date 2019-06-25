Здание Апелляционной палаты Кишинева проверяют после звонка о заложенной бомбе

КИШИНЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Здание Апелляционной палаты Кишинева проверяют саперы и полиция, после звонка неизвестного о заложенной в нем бомбе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного комиссариата полиции.

"На место происшествия прибыли специализированные службы. Персонал и посетители из здания эвакуированы", - отметили в ведомстве.

В апреле нынешнего года здание Апелляционной палаты уже "минировали", но тревога оказалась ложной. По молдавским законам автору ложного звонка грозит штраф от 550 до 850 условных единиц или лишение свободы сроком до двух лет.