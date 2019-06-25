Под Рязанью из-за пожара на землях Минобороны ввели режим ЧС

ТАСС, 25 июня. Муниципальный режим ЧС в лесах Рыбновского района Рязанской области введен из-за пожара на землях Минобороны, сообщается во вторник на сайте администрации района.

"Ввести на территории Рыбновского муниципального района Рязанской области режим ЧС в лесах муниципального характера", - говорится в размещенном на сайте распоряжении и. о. главы администрации муниципалитета Марины Лысаковской.

По данным Авиалесохраны, площадь пожара достигла 800 га.

Как ранее сообщали в Минобороны, 19 июня во время занятий по огневой подготовке на полигоне произошло возгорание сухой травы, огонь распространился на лесной участок. В тот момент на полигоне не было боеприпасов или взрывчатых веществ, пострадавших нет. По данным МЧС РФ, 22 июня в пожар локализован.