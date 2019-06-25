До 10 увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Сочи увеличилось до 10 человек, один ребенок остается в больнице. Об этом сообщили ТАСС во вторник в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В понедельник около 20:30 мск автобус в Сочи врезался в бетонное ограждение. Ранее сообщалось о восьми пострадавших в аварии.

"По предварительной версии, водитель автобуса допустил съезд справа на обочину, в результате чего произошло столкновение с бетонным ограждением. Шестерым пострадавшим была оказана помощь на месте, еще троим назначено амбулаторное лечение, еще один ребенок сейчас остается в больнице. По факту случившегося проводится проверка", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили журналистам, что жизни ребенка ничего не угрожает. "По словам врачей, ребенка выпишут в ближайшее время после завершения комплексного обследования", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что степень тяжести травм, полученных пострадавшими, легкая.