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Расследование ЧП с SSJ-100

Гендиректор "Аэрофлота" впервые высказался о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

По словам Виталия Савельева, предварительный анализ МАК вызывает множество вопросов
Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев в ходе годового общего собрания акционеров впервые публично высказался о трагедии самолета SSJ-100 в Шереметьево, произошедшей 5 мая.

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"МАК сейчас свою работу завершает, есть предварительный анализ, много вопросов к нам и у нас много вопросов", - заявил он. "Поэтому мы вместе с производителями отечественной техники разбираемся в этой ситуации", - добавил гендиректор.

Вместе с тем Савельев сообщил, что в 2018 году авиакомпания перевыполнила норматив по безопасности полетов.

"По уровню безопасности... Здесь я должен, прежде всего еще раз, пользуясь случаем, выразить свои искреннее соболезнования, от себя лично и от компании "Аэрофлот" по поводу трагедии, которая случилась 5 мая, но это было в этом году. И если мы вернемся в прошлый год, то уровень безопасности полетов в "Аэрофлоте", он все же соответствует самому высокому значению, у нас он был 99,974%. Норматив - 99,9%, мы перевыполняем", - сказал он.

Теги
РоссияСавельев, Виталий ГеннадьевичРасследование ЧП с SSJ-100
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