В Туве водитель погиб при столкновении машины с косулей

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Житель Кызыла в понедельник на машине столкнулся с косулей на автодороге "Енисей" и погиб при опрокидывании машины, сообщило во вторник республиканское МВД.

"Предварительно установлено, что 30-летний кызылчанин, управляя автомашиной марки Toyota Vista, совершил наезд на внезапно выскочившую на проезжую часть косулю. Водитель не справился с управлением транспортным средством и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП водитель автомашины погиб на месте, трое пассажиров были доставлены в республиканскую больницу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с произошедшим проводится проверка.