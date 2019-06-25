Во Владимире возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании банка

ВЛАДИМИР, 25 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Владимира, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в головном офисе "Сбербанка" в городе, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Владимирской области.

"Указанный гражданин был задержан, в отношении него УМВД России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ ["Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"]", - говорится в сообщении.

По данным управления ФСБ, о заложенной бомбе в банк сообщил житель Владимира 1985 года рождения. Сообщение поступило 20 июня, проводилась эвакуация. Взрывное устройство не обнаружили.