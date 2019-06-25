В Петербурге таксист похитил пассажирку и больше суток удерживал ее в своей квартире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Главного следственного управления по Санкт-Петербургу проводят проверку после обращения местной жительницы, которая заявила, что ее похитил и насильно удерживал в течение суток в своей квартире таксист, сообщили ТАСС во вторник в ведомстве.

"По факту обращения женщины проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

Источник в правоохранительных органах города сообщил ТАСС, что инцидент произошел в минувшие выходные - женщину удерживали в квартире с субботы по воскресенье. Предполагаемого похитителя задержали.

Городские СМИ сообщили, что водитель работал в "Яндекс.Такси", однако, как заверили ТАСС в пресс-службе компании, водитель не имеет отношения к ней. "Этот человек не работает в "Яндекс.Такси" и никогда не работал, он сотрудник таксопарка "Приморский". Случившееся происходило не на заказе, по нашей информации, он уже больше недели не выполнял заказы нашего сервиса", - сказал представитель компании.