В Южном, Дальневосточном и Приволжском округах сосредоточены 60% незаконной добычи рыб

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Полицейские выявляют более 60% преступлений в сфере незаконной добычи рыб в Южном, Дальневосточном и Приволжском федеральных округах России. Об этом сообщил начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко на межведомственном совещании в Генпрокуратуре России.

"Более 60% преступлений по фактам незаконной добычи водных биоресурсов дислоцируются в Южном, Дальневосточном и Приволжском федеральном округах", - сказал Курносенко.

Среди лидеров по незаконной добыче рыб он назвал Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую, Сахалинскую области, Камчатский, Хабаровский края и Республику Бурятия.

По словам Курносенко, в этом году сохраняется положительная динамика выявления преступлений. С начала года полицейскими выявили 2,5 тыс. преступлений в этой сфере.

Он отметил, что МВД ежегодно проводит масштабные профилактические мероприятия под названием "Путина". В этом году пресечены два канала международной поставки особо ценных биоресурсов. В рамках расследования изъято 120 кг икры осетровых пород рыб, а также 46 млн рублей, 39 тыс. долларов и 32 тыс. евро, полученных от реализации икры.