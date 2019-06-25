На заводе "Дагдизель" в Дагестане взорвался кислородный баллон

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Хлопок кислородного баллона произошел во вторник на машиностроительном заводе "Дагдизель" в дагестанском Каспийске, жертв и пострадавших нет, сообщили ТАСС в МЧС по Дагестану.

"В 12:50 мск поступило сообщение о том, что в 17-м цехе ОАО "Завод Дагдизель" в городе Каспийске произошел хлопок кислородного баллона без последующего горения. Разрушений нет, выбиты стекла. Жертв и пострадавших нет. На месте - пожарный караул, две единицы техники", - сказали в МЧС по республике.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основан в 1932 году. Основные направления деятельности - выполнение оборонных заказов, а также производство судовых промышленных дизельных двигателей. "Дагдизель" является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, недавно завод находился на грани банкротства. После вхождения в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" на заводе стали разрабатывать перспективные образцы вооружения.

Ранее сообщалось, что завод "Дагдизель" построит до 2023 года для Военно-морского флота России 73 торпеды (УЭТ-1). Общий объем вложений в техническое перевооружение завода составит около 2 млрд рублей.