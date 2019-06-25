Виновных в ДТП с 17 погибшими на ж/д переезде под Владимиром осудили

ВЛАДИМИР, 25 июня. /ТАСС/. Петушинский районный суд приговорил к 5 годам 6 месяцам двух граждан Казахстана, признанных виновными в оказании некачественных услуг по перевозке граждан, в результате чего на железнодорожном переезде на станции Покров во Владимирской области погибли 17 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, двое граждан Казахстана организовали автобусную перевозку пассажиров из России в Казахстан. При этом автобус, на котором осуществлялась перевозка, по своим техническим характеристикам не отвечал требованиям безопасности.

"Двое граждан Казахстана признаны виновными по ч. 3. ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц") и приговорены к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь суда Екатерина Басова.

Как уточнили в суде, прокуратура просила суд назначить организаторам перевозки из Егорьевска Московской области в Казахстан наказание в виде восьми лет лишения свободы, обвиняемые вину не признали.

6 октября 2017 года в 03:39 утра в результате неисправности автобуса Mercedes-Benz 303 D 154 произошло его столкновение с пассажирским поездом № 60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород в районе станции Покров. Во время пересечения железнодорожного переезда двигатель автобуса заглох и не перезапускался. Покинуть салон до столкновения смогли не все пассажиры, так как эвакуации препятствовали багаж и ручная кладь, размещенные на местах для сидения, в проходе между сиденьями, возле выходов из транспортного средства, в том числе аварийного. В результате происшествия погибли 16 пассажиров и водитель автобуса, три человека получили тяжелые травмы.