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Взрывы в воинской части в Казахстане

СМИ: 70 человек остаются в больницах Казахстана после ЧП в Арыси

Всего за медпомощью после взрыва обратились 165 человек

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. 70 пострадавших в результате ЧП в городе Арысь, где в понедельник произошел взрыв на армейском складе боеприпасов, остаются в больницах Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщает во вторник телеканал Khabar 24.

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Сообщается, что четыре человека находятся в коме, состояние еще пятерых оценивается как тяжелое. В основном люди обращались с огнестрельными ранениями, ожогами, отравлением угарным газом, а также травмами, полученными от попадания осколков стекла и снарядов.

Ранее во вторник министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что всего за медицинской помощью обратились 165 человек, из них 89 были госпитализированы.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека. Жителей города эвакуировали в близлежащие населенные пункты. Население Арыси составляет порядка 45 тыс. человек.

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