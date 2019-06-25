Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Верховный суд Австрии во вторник одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, передает корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний Дворца правосудия в Вене.

США обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

Окончательное решение должен принять министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Генеральная прокуратура Австрии ранее подала кассационную жалобу в Верховный суд с требованием признать недействительным вердикт Высшего земельного суда 2017 года об экстрадиции Фирташа в США, констатировать нарушение законности при его вынесении, потому что суд низшей инстанции не учел возможность наличия политических мотивов американской стороны при подаче запроса на экстрадицию бизнесмена. Однако Верховный суд во вторник не счел это весомым основанием и подтвердил вердикт суда низшей инстанции о возможности экстрадиции Фирташа.

Дело Фирташа в Австрии

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В феврале 2017 года Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорциональное суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. Верховный суд Австрии впоследствии заявил, что рассмотрение ходатайства защиты было приостановлено на неопределенный срок, поскольку австрийская юстиция ждет решения Европейского суда, куда также была направлена жалоба.

В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн. Экстрадиции бизнесмена по подозрению в отмывании денег также добивается Испания. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали Испании в выдаче предпринимателя.

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