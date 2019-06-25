Неосторожная транспортировка могла привести к хлопку баллона на заводе "Дагдизель"

МАХАЧКАЛА, 25 июня. /ТАСС/. Причиной хлопка кислородного баллона на заводе "Дагдизель" в Каспийске могла стать неосторожность при транспортировке, сообщили ТАСС в администрации города.

"По предварительным данным, возможной причиной произошедшего могла стать неосторожная транспортировка этих баллонов", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального управления МЧС по Дагестану, возгорания после хлопка не произошло, жертв и пострадавших нет.

Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основан в 1932 году. Основные направления деятельности - выполнение оборонных заказов, а также производство судовых промышленных дизельных двигателей. Ранее сообщалось, что завод построит до 2023 года для Военно-морского флота России 73 торпеды (УЭТ-1). Общий объем вложений в техническое перевооружение завода составит около 2 млрд рублей.

"Дагдизель" является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, недавно завод находился на грани банкротства. После вхождения в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" на заводе стали разрабатывать перспективные образцы вооружения.