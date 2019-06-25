Саперы обнаружили на улицах Арыси более 20 снарядов

НУР-СУЛТАН, 25 июня. /ТАСС/. Казахстанские саперы обнаружили на улицах города Арысь в Туркестанской области свыше 20 снарядов, которые позже будут обезврежены. Об этом сообщил председатель Комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер во вторник в эфире телеканала "Хабар 24" .

"Саперами обнаружено 24 снаряда и 104 опасных фрагментов снарядов, которые будут на месте подорваны, либо вывезены и обезврежены. В городе 7600 зданий, по предварительным данным где-то 80-90% имеют повреждения различной степени. В основном это выбитые окна, повреждения кровли, но есть и более серьезные повреждения. Комиссия отработает, и ущерб будет подсчитан", - рассказал Беккер.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь, произошло возгорание, повлекшее взрыв части боеприпасов. В результате ЧП погибли два человека - один гражданский, один военнослужащий, 89 были госпитализированы. Проведена эвакуация жителей Арыси в близлежащие населенные пункты. Население города составляет порядка 45 тыс. человек.