В Московской области госпитализировали около 50 иностранцев с пищевым отравлением

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Около 50 иностранных граждан были госпитализированы в ночь с 22 на 23 июня в Одинцовском городском округе Московской области, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава региона. Ранее об этом случае массового отравления не сообщалось.

"В ночь с субботы на воскресенье [с 22 на 23 июня] с признаками пищевого отравления в медицинские учреждения, находящиеся в городском округе Одинцово, обратились около 50 человек - граждане Узбекистана и Таджикистана. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент все пострадавшие выписаны из стационара на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил комментарии администрации Одинцовского округа и Роспотребнадзора.