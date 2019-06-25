СК возбудил дело по факту применения медсестрой насилия к ребенку в московской больнице

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту применения силы к ребенку медсестрой московской больницы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня в ходе мониторинга СМИ выявлен видеоролик, из которого следует, что медсестра одной из детских больниц в центре Москвы применяет физическую силу к малолетнему пациенту, а затем пытается привязать его к кровати. По поручению и. о. руководителя ГСУ СК по Москве Андрея Стрижова с целью всестороннего установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело", - сказала Иванова.

По ее словам, инцидент был заснят на камеру и выложен в соцсеть. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.