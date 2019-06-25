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Один человек погиб в ДТП с пассажирским автобусом в Волгоградской области

Информация о пострадавших выясняется
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© ГУ МВД по Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 июня. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Светлоярском районе Волгоградской области, один человек погиб, информация о пострадавших уточняется, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Светлоярском районе произошло столкновение пассажирского автобуса "Волжанин", маршрут № 127 Волгоград - СНТ "Химик", и автомашины Lifan. Погиб водитель легкового автомобиля. Уточняется информация о пострадавших среди пассажиров автобуса", - сказали в пресс-службе.

На место ДТП выехало руководство областной ГИБДД, следственно-оперативная группа.

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