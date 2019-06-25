Автомобиль протаранил ворота посольства США в Южной Корее накануне визита Трампа

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Легковой автомобиль протаранил ворота посольства США в Южной Корее накануне визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник телеканал YTN со ссылкой на правоохранительные органы Республики Корея. Трамп прибудет в Сеул с официальным визитом 29 июня.

Легковой автомобиль во время движения сделал резкий поворот из второго ряда и врезался в ворота посольства США. В ДТП никто не пострадал. Виновник аварии был немедленно задержан сотрудниками полиции. Им оказался 40-летний мужчина по фамилии Пак, проживающий в городе Пусан. Правоохранительные органы установили, что седан не принадлежал задержанному, а был арендован им.

В багажнике автомобиля полиция обнаружила несколько десятков небольших баллонов с газом. Начато расследование обстоятельств происшествия.