В Кировской области депутат бросил муляж гранаты в полицейского

ТАСС, 25 июня. Полиция начала проверку после того, как депутат Слободской городской думы в Кировской области кинул под ноги полицейскому муляж гранаты. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УМВД региона.

"Начата доследственная проверка по факту того, что 21-летний молодой человек, обладающий специальным статусом депутат Слободской городской думы, по предварительным данным, бросил под ноги сотруднику ППС муляж гранаты РГД-5", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что инцидент произошел накануне вечером в городе Кирове. В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Герцена местные жители заметили подозрительный предмет. На место выехали сотрудники ППС, подозрительный предмет они не обнаружили, однако проходящий мимо молодой человек бросил им под ноги предмет, который они приняли за ручную гранату.

"Сотрудники применили физическую силу в отношении данного гражданина и спецсредства - наручники. Рядом оказались еще двое знакомых, которые снимали происходящее на камеры, один из которых несовершеннолетний. Гражданин был доставлен в отдел полиции, опрошен, муляж гранаты у него изъят", - уточнил собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о 21-летнем депутате Слободской городской думы Николае Дубравине, его отец, также Николай Дубравин, ранее являлся депутатом Заксобрания Кировской области.

Как уточнили ТАСС в полиции, сейчас материалы проверки переданы в следственное управление СК региона, так как в деле фигурирует спецсубъект.